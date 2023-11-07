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Еще 15 нижнекамцев отправились на защиту Родины по контракту с Минобороны РФ
В Нижнекамске состоялась очередная отправка команды контрактников. Мероприятие прошло 7 ноября возле здания военкомата.
15 нижнекамцев будут проходить службу в подразделениях Южного военного округа, в том числе участвовать в спецоперации.
Напутственные слова в ходе проводов сказали заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников, военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков, представители духовенства, нижнекамского отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Теплые слова также сказали и родственники военнослужащих.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее нижнекамский контрактник рассказал, почему подписал контракт с Минобороны, о чем сообщал «Татар-информ».
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