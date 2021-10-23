Еще 146 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 2 — завозные, 144 — контактные.

«29 человек госпитализировано, 117 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 68 человек, в Набережных Челнах — 28, в Альметьевском районе — 9, Чистопольском — 8, Нижнекамском — 6, Буинском — 4, Тукаевском — 3, Балтасинском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском, Сармановском — по 2, Актанышском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Елабужском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Спасском районах — по 1.

На 23 октября в Татарстане зарегистрировано 29 385 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 24 563 человека, в том числе 85 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 395 400 человек (прирост — 27 519), из них 1 003 873 получили вторую прививку.