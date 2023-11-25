Еще 135 молодых нижнекамцев вступили в ряды «Движения первых»

Фото: сайт Нижнекамского муниципального района

В Нижнекамске еще 135 школьников, студентов и наставников вступили в ряды «Движения первых». В «кругах доверия» ребята торжественно произнесли обещание, а наставники вручили им нагрудные знаки и браслеты. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

Новоиспеченных участников объединения ждет множество увлекательных мероприятий и молодежных проектов, которые им помогут реализовать их наставники. Ребята совместно придумывают и организуют мероприятия, реализуют проекты по 13 различным направлениям: образование и знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, родной язык, национальная культура и традиции, туризм и др.

«Я решила вступить в „Движение первых“, потому что я активистка, с самых малых лет участвую в различных мероприятиях и конкурсах. И здесь у меня появится больше возможностей для дальнейшего саморазвития», — поделилась студентка Нижнекамского политехнического колледжа Олеся Фардиева.

«Мне очень нравится направление „Культура и искусство“, и мы планируем создавать проекты в этой сфере, подавать их на гранты, проводить различные мероприятия в нашем колледже и городе», — отметила студентка педагогического колледжа Азалия Миндубаева.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.