Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Еще 135 молодых нижнекамцев вступили в ряды «Движения первых»
В Нижнекамске еще 135 школьников, студентов и наставников вступили в ряды «Движения первых». В «кругах доверия» ребята торжественно произнесли обещание, а наставники вручили им нагрудные знаки и браслеты. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.
Новоиспеченных участников объединения ждет множество увлекательных мероприятий и молодежных проектов, которые им помогут реализовать их наставники. Ребята совместно придумывают и организуют мероприятия, реализуют проекты по 13 различным направлениям: образование и знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, родной язык, национальная культура и традиции, туризм и др.
«Я решила вступить в „Движение первых“, потому что я активистка, с самых малых лет участвую в различных мероприятиях и конкурсах. И здесь у меня появится больше возможностей для дальнейшего саморазвития», — поделилась студентка Нижнекамского политехнического колледжа Олеся Фардиева.
«Мне очень нравится направление „Культура и искусство“, и мы планируем создавать проекты в этой сфере, подавать их на гранты, проводить различные мероприятия в нашем колледже и городе», — отметила студентка педагогического колледжа Азалия Миндубаева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»