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Ру Тат
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Здоровье
21 января 2022  13:19
Эвелина Киселёва

Еще 114 татарстанцев заболели Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период  – 44 859 случай», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остается 11 тыс. контактных с больными или с подозрением на Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 102 жителя.

#коронавирус #статистика
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