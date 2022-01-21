Еще 114 татарстанцев заболели Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 44 859 случай», – сообщила спикер.

Под наблюдением врачей остается 11 тыс. контактных с больными или с подозрением на Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 102 жителя.