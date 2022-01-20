Еще 112 татарстанцев заболели коронавирусом

За последние сутки еще 112 жителей Татарстана заболели коронавирусом. Пятеро из них подхватили инфекцию за пределами республики, все остальные случаи контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«39 человек госпитализировано, 73 получают лечение на дому», — сказано в сообщении.

Больше половины случаев (68) выявлено в Казани. 13 человек заболели в Набережных Челнах, среди районов больше всего случаев зарегистрировано в Пестречинском (4), в Бугульминском, Верхнеуслонском, Кукморском и Чистопольском (по три случая).

Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 44,7 тыс. человек, выздоровели 38 тыс. Вакцинацию прошли 2,3 млн человек, 1,8 млн из них получили оба компонента вакцины.