Еще 11 татарстанцев скончались от коронавируса

За последние сутки 11 жителей Татарстана скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении ведомства.

Скончались три жительницы республики 1954, 1960 и 1984 годов рождения, а также четверо мужчин 1930, 1935, 1943, 1961 годов рождения и по два жителя республики, родившихся в 1941 и 1951 годах.

Таким образом количество жертв инфекции в Татарстане достигло 1041 случая.