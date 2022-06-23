Еще 11 федеральных ведомств упростят выдачу лицензий и разрешений для бизнеса

Еще 11 федеральных ведомств стали участниками эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений для бизнеса. Планируется, что уже к концу года предприниматели смогут получать 85 видов лицензий от 39 федеральных органов власти через портал госуслуг и отслеживать все этапы обработки заявления. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

В числе новых участников программы – Минтранс, Минцифры, Минприроды, Минвостокразвития, Роструд, Ростуризм, Росстандарт, Росавтодор, Росрыболовство, Росводресурсы и ФМБА.

Кроме того, Кабмин продлил срок действия эксперимента до 1 марта 2023 года.

«Количество подаваемых бизнесом документов в среднем снизилось в два раза, а срок выдачи лицензии или разрешения – в три раза. Все лицензии, попавшие в проект, а их более 40, уже доступны в электронном виде на постоянной основе», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, в будущем в электронный формат на портале госуслуг переведут около 300 видов разрешений.