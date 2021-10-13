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Ру Тат
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13 октября 2021  14:00

Еще 101 человек в Татарстане заболел коронавирусом

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В Татарстане зарегистрирован 101 новый случай заболевания коронавирусом, все контактные.

«36 человек госпитализировано, 65 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 46 человек, в Набережных Челнах — 16, в Чистопольском районе — 7, Нурлатском — 6, Азнакаевском — 4, Тукаевском — 3, Высокогорском, Елабужском, Пестречинском, Тетюшском — по 2, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Сабинском районах — по 1.

На 13 октября в Татарстане зарегистрировано 28 136 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 23 843 человека, в том числе 110 за минувшие сутки. 

Всего провакцинировано 1 151 862 человека (прирост — 15 015), из них 972 564 получили вторую прививку.

#Коронавирус
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