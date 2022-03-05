Еще 10 проектов получили статус стартапа в ОЭЗ «Иннополис» по таким направлениям, как EdTech, FinTech, HealthCare, Entertainment, Advertising & Marketing и пр. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

«В экспертных советах участвуют стартапы разных уровней — есть начинающие, а есть те, у которых полностью сформирована команда и запущен продукт», — отметил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

Так, стартап Botto презентовал цифровую платформу, которая позволит создавать умные роботизированные коммуникации на основе цифрового портрета клиента. Neft Expert представляется собой терминал, который помогает выбрать лучшую биржевую цену на нефтепродукты, а онлайн-сервис Sravnidom предоставляет застройщикам инструменты аналитики рынка и динамики продаж.

EdTech-направление будет развивать стартап Geeklama — международная онлайн-академия по программированию для школьников от 6 до 17 лет, а проект Along выступает партнером для стартапов и помогает запустить MVP продукта.

Стартап Muscles.ai презентовал проект «умной» одежды на базе ИИ, которая делает фитнес доступным для всех.