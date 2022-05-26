ESG-рейтинг Ак Барс Страхование повышен до уровня «А2.esg»

Агентство НРА провело рейтинговую оценку и присвоило Ак Барс Страхование ESG-рейтинг на уровне «А2.esg», что означает высокий уровень реализации инициатив в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление).

Оценка Блока Е компании Ак Барс Страхование основывается на высоких экологических стандартах операционной деятельности. Компания осуществляет ряд практических мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и ответственному потреблению ресурсов в офисах компании. В Ак Барс Страхование действует Стандарт «Зеленый офис», устанавливающий требования к параметрам и характеристикам экологически эффективного офиса по ответственным эко-закупкам, ресурсосбережению, раздельному сбору твердых коммунальных отходов с последующей их вторичной переработкой, снижению количества используемого пластика, снижению уровня удельных валовых выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте, экологическому просвещению сотрудников.

Блок S, по оценке НРА, обусловлен высокими стандартами социальной защиты сотрудников, инвестициями в развитие человеческого капитала и благотворительной деятельностью. Ак Барс Страхование активно поддерживает Республику Татарстан как основной регион присутствия. Реализуемые благотворительные программы и программы корпоративного волонтерства проводятся на постоянной основе. Компания на региональном уровне интегрируется в местную социальную среду, осуществляет поддержку инициатив, которые способствуют решению социальных проблем и направлены на разную целевую аудиторию. Объем средств, потраченных на благотворительные цели, показывает положительную динамику (~10 млн рублей в 2021 году). Компания также реализует благотворительный проект по отчислению 1 рубля с каждого проданного бумажного полиса на посадку лесных массивов.

Ак Барс Страхование предъявляет требования к контрагентам в области соблюдения прав человека, этичности ведения бизнеса и ответственного отношения к инвестиционным решениям с точки зрения этики.

Стратегия ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» утверждена на период 2020-2024 гг. Стратегия включает описание ключевых воздействий, рисков и возможностей в деятельности компании в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде по группам показателей и критерий оценки блока G.

Повышение ESG-рейтинга ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» до уровня «А2.esg» обусловлено: улучшением социальной составляющей в деятельности компании; совершенствующимся уровнем практик корпоративного управления в области устойчивого развития; реализацией мероприятий по повышению информационной прозрачности; расширением инициатив по снижению собственного воздействия на окружающую среду.

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства НРА опубликована по ссылке.