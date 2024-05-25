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Политика 25 мая 2024 11:40

ЕС ждет объяснений от России по поводу снятых буев на Нарве

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Европейский союз внимательно наблюдает за обстановкой на российско-эстонской границе и ждет пояснений от Москвы относительно заявления эстонского МВД о якобы снятых буях на реке Нарве. Об этом со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС сообщает РИА Новости.

«Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев», — подчеркнуто в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что Европейский союз ожидает скорейшего возвращения буев на прежнее место.

Ранее в МВД Эстонии обвинили российских пограничников в исчезновении объектов с реки, которые выполняли функции разграничения путей для судоходства.

#евросоюз #Эстония
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