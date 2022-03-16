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Экономика
16 марта 2022  01:41

ЕС запретил заключать сделки с российскими компаниями с более чем 50% долей госучастия

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Евросоюз запретил иметь деловые отношения с компаниями из России, в которых госучастие составляет больше 50%. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник в Официальном журнале ЕС был опубликован четвертый санкционный пакет против России. В документе говорится, что запрещено заключать сделки с юрлицом, организацией или органом, «находящимся под государственным контролем или имеющим более 50% госучастия».

Также под запретом деловые отношения с организациями, на долю прибыли которых претендует российское правительство или Банк России, или с компаниями, указанными в новом санкционном списке. Среди них — «Транснефть», «Роснефть», «Газпромнефть», промышленная корпорация «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, «Уралвагонзавод», «Алмаз — Антей», КАМАЗ, Ростех, «Совкомфлот», Объединенная судостроительная корпорация, производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие».

Уточняется, что ограничения не касаются договоров, заключенных до 16 марта 2022 года.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили данное решение и начала ужесточать антироссийские санкции.  

 

#антироссийские санкции
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