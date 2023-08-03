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Политика 3 августа 2023 15:11

ЕС запретил экспорт военных товаров в Белоруссию за обход санкций против России

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ЕС запретил экспорт военных товаров в Белоруссию за обход санкций против России
Фото: ru.wikipedia.org

Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии. На этот раз под запрет попали экспорт военных технологий и товаров, которые способствовали бы военному совершенствованию республики, сообщает ТАСС.

Причиной в ЕС называют обход антироссийских рестрикций. С ужесточением санкций, рассчитывают европейские политики, у Минска не останется возможности «нарушать» их.

«Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в список включены огнестрельное оружие, боеприпасы, товары и технологии, «пригодные для использования в авиации и космической отрасли».

В июле издание Washington Post сообщало, что США по этой же причине готовят санкции против Киргизии.

#евросоюз #Белоруссия #санкции #оружие
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