ЕС запретил экспорт военных товаров в Белоруссию за обход санкций против России

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Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии. На этот раз под запрет попали экспорт военных технологий и товаров, которые способствовали бы военному совершенствованию республики, сообщает ТАСС.

Причиной в ЕС называют обход антироссийских рестрикций. С ужесточением санкций, рассчитывают европейские политики, у Минска не останется возможности «нарушать» их.

«Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в список включены огнестрельное оружие, боеприпасы, товары и технологии, «пригодные для использования в авиации и космической отрасли».

В июле издание Washington Post сообщало, что США по этой же причине готовят санкции против Киргизии.