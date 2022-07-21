ЕС заблокировал санкции против российского производителя титана «ВСМПО-Ависма»

Евросоюз решил не вводить санкции против российской корпорации «ВСМПО-Ависма» – крупнейшего в мире производителя титана. Компания должна была попасть в седьмой санкционный пакет, однако на фоне возражений Франции и других стран, которые опасаются прекращения поставок российского титана, ЕС отказался от этой идеи, пишет газета Wall Street Journal.

«Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта «ВСМПО-Ависма»», – подчеркивает автор публикации.

Включить компанию в список новых рестрикций ЕС планировал, чтобы «ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения». Однако государства-члены союза обеспокоились, что в таком случае Москва в качестве ответного шага прекратит продажи титана европейским партнерам.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.