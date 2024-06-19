ЕС хочет ввести санкции против Полины Гагариной и предпринимателей из РФ

В новый 14-й пакет антироссийских санкций могут включить певицу Полину Гагарину, а также ряд предпринимателей из РФ. Об этом сообщает EUObsever.

По данным издания, в проекте указаны 20 физических и 22 юридических лица. Они будут признаны персонами нон грата в том случае, если все члены Евросоюза «достигнут консенсуса по 14-му пакету санкций в отношении России на переговорах послов в Брюсселе в среду».

Помимо исполнительницы, в список также могут попасть бизнесмены Игорь Алтушкин, Таймураз Боллоев и Роман Троценко, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Кроме того, ожидается введение санкций против ряда чиновников, руководителей военных предприятий, энергетических компаний, поставок сжиженного природного газа, технологий двойного назначения и экспорта гелия.