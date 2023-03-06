ЕС хочет подключить к закупкам оружия для Украины страны, не входящие в союз

Брюссель хочет подключить страны, не входящие в Евросоюз, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины. Об этом пишет газета Pais, ссылаясь на план для стимулирования поставок Киеву.

«Поскольку оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал», – сказано в статье.

Среди стран-«единомышленниц» упоминается Норвегия. Ранее сообщалось о разработке ЕС плана по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Киеву как в срочной, так и долгосрочной перспективе. Первый пункт плана предусматривает срочную отправку снарядов, которые уже имеются на складах, второй – усилия по восполнению опустевших складов европейских армий.

Также были подготовлены предложения для пополнения арсеналов армий стран Европы за счет наращивания производства и совместных закупок.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планирует озвучить эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны ЕС в Стокгольме 7-8 марта. Данный план может быть утвержден на предстоящем саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 марта, после обсуждения на уровне глав Минобороны и МИД, передает РИА Новости.