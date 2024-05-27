ЕС ввел санкции против Медведчука, Марчевского по инициативе Чехии

ЕС ввел санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe. Ранее такое предложение поступило Евросоюзу от властей Чехии, пишет ТАСС.

Отмечается, что введенные ограничения будут действовать во всех 27 государствах – членах Евросоюза, а не только в Чехии, как это было раньше.

Причем глава МИД Чехии Ян Липавский сказал, что он «максимально удовлетворен» принятым в ЕС решением о расширении антироссийских санкций.

Более того, спикер подчеркнул, что будет и дальше убеждать коллег вводить ограничения на передвижение российских дипломатов по государствам Шенгенского соглашения. По его словам, пока такую инициативу не поддержали должным образом.