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ЕС ввел санкции против Медведчука, Марчевского по инициативе Чехии
ЕС ввел санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe. Ранее такое предложение поступило Евросоюзу от властей Чехии, пишет ТАСС.
Отмечается, что введенные ограничения будут действовать во всех 27 государствах – членах Евросоюза, а не только в Чехии, как это было раньше.
Причем глава МИД Чехии Ян Липавский сказал, что он «максимально удовлетворен» принятым в ЕС решением о расширении антироссийских санкций.
Более того, спикер подчеркнул, что будет и дальше убеждать коллег вводить ограничения на передвижение российских дипломатов по государствам Шенгенского соглашения. По его словам, пока такую инициативу не поддержали должным образом.
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