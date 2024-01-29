ЕС внес в антироссийский санкционный список Мизулину и «Лигу безопасного интернета»

Европейский союз расширил список персональных санкций против России. Об этом передает РИА Новости.

«В списки включены 3 представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина», – сказано в заявлении Совета ЕС.

Сама Мизулина отреагировала на эту новость в своем телеграм-канале кратким комментарием: «Служу России».

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.