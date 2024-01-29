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ЕС внес в антироссийский санкционный список Мизулину и «Лигу безопасного интернета»
Европейский союз расширил список персональных санкций против России. Об этом передает РИА Новости.
«В списки включены 3 представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека… В списки также включена "Лига безопасного интернета" и ее председатель Екатерина Мизулина», – сказано в заявлении Совета ЕС.
Сама Мизулина отреагировала на эту новость в своем телеграм-канале кратким комментарием: «Служу России».
Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.
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