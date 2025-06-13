ЕС в апреле увеличил экспорт пива и вина в Россию на четверть

В апреле 2025 года страны Европейского союза значительно увеличили поставки пива и вина в Россию, установив многомесячные рекорды. Согласно анализу данных Евростата, проведенному РИА Новости, экспорт пива из ЕС в Россию вырос на 25% по сравнению с мартом — до 786 тысяч тонн. Это стало наивысшим показателем с декабря прошлого года.

Лидером по объему поставок пива третий месяц подряд остается Чехия — ее экспорт составил 2,14 млн евро, что на 18% больше, чем месяцем ранее. Германия укрепила позиции на втором месте, увеличив объемы на четверть, до 1,65 млн евро. Замыкает тройку Литва с ростом на аналогичную долю — до 1,16 млн евро. Также в числе крупных экспортеров оказались Латвия (910,8 тысячи евро), Бельгия (889,9 тысячи) и Польша (569,3 тысячи).

Винный сегмент также показал существенный рост: поставки европейского вина в Россию достигли 34,8 млн евро, что на 24% больше, чем в марте. Это стало максимальным значением с ноября 2024 года, когда объем экспорта составил 47,7 млн евро.

Главным поставщиком вина в Россию остается Италия, которая нарастила экспорт в 1,4 раза — до 15,3 млн евро. Испания показала наибольший рост — в 3,4 раза, до 1,2 млн евро, а Германия увеличила поставки в 2,3 раза, до 2 млн евро.