ЕС ужесточит визовую политику для россиян – Politico

Европейский союз планирует ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

По данным издания, до конца года Брюссель представит обновленные рекомендации для стран – членов ЕС, которые будут предусматривать более строгие критерии при оформлении виз для россиян.

Отмечается, что ряд восточноевропейских государств на протяжении длительного времени настаивали на введении дополнительных ограничений. При этом выдача виз остается в компетенции национальных правительств, и Еврокомиссия не вправе ввести единый запрет на въезд граждан РФ. В результате подход к визовой политике продолжает существенно различаться в разных странах блока.

Согласно статистике ЕС, в 2024 году гражданам России было выдано около 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в Шенгенскую зону, включая Швейцарию. Этот показатель на 20% выше, чем в 2023 году, но значительно ниже уровня 2019 года.