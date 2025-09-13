news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 13 сентября 2025 09:42

ЕС ужесточит визовую политику для россиян – Politico

Читайте нас в
Телеграм

Европейский союз планирует ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

По данным издания, до конца года Брюссель представит обновленные рекомендации для стран – членов ЕС, которые будут предусматривать более строгие критерии при оформлении виз для россиян.

Отмечается, что ряд восточноевропейских государств на протяжении длительного времени настаивали на введении дополнительных ограничений. При этом выдача виз остается в компетенции национальных правительств, и Еврокомиссия не вправе ввести единый запрет на въезд граждан РФ. В результате подход к визовой политике продолжает существенно различаться в разных странах блока.

Согласно статистике ЕС, в 2024 году гражданам России было выдано около 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в Шенгенскую зону, включая Швейцарию. Этот показатель на 20% выше, чем в 2023 году, но значительно ниже уровня 2019 года.

#евросоюз #Шенгенская виза #выдача виз #россия и евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

12 сентября 2025
Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

12 сентября 2025