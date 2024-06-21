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ЕС утвердил дату старта переговоров о вступлении в сообщество Украины и Молдавии
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Все 27 стран, входящих в Евросоюз, утвердили дату старта переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в сообщество. Об этом передает ТАСС.
«Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге: в 15:30 (16:30 по московскому времени) с Украиной, в 18:00 (19:00 по московскому времени) — с Молдавией», — рассказали в председательстве Бельгии в Совете ЕС.
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