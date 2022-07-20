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Политика
20 июля 2022  23:38

ЕС решил выделить еще 500 млн евро на поставки оружия для Украины

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Евросоюз решил выделить еще 500 млн евро на поставки оружия Украине. Средства, направленные из Европейского фонда мира, станут уже пятым таким траншем, уточнил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны — члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил», — приводит его слова ТАСС.

Российская спецоперация на Украине была развернута 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что, поставляя Киеву оружие, Запад и США лишь затягивают конфликт и усложняют возможность мирных переговоров.

#США #спецоперация на Украине #оружие
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