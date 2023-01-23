ЕС расширил санкции против Ирана

Евросоюз расширил санкции против Ирана, включив в список 18 физических лиц и 19 организаций. Все они обвиняются в подавлении протестов в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал союза.

Так, рестрикции наложены на министра по делам спорта и молодежи Хамида Саджади. В документе указано, что он якобы «заставлял иранских атлетов не выражать свое мнению по поводу событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене». Помимо него, под ограничения попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, представители СМИ и силовых структур.