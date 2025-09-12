ЕС продлил санкции против РФ, но сделал исключение для одного физлица

Совет Европейского Союза продлил введенные после начала широкомасштабных боевых действий на Украине санкции против граждан РФ и российских компаний на полгода, до 15 марта 2026-го. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

При этом в рамках пересмотра санкций совет принял решение не продлевать включение в список одного физического лица и удалить из списка одного умершего человека. Личность физлица, рестрикции против которого решено не продлять, пока не раскрывается.

В общей сложности санкционный список включает более 2,5 тыс. физических и юридических лиц, напомнили в Совете ЕС.

Санкции предполагают «запрет на поездки физических лиц, что исключает их въезд на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в список».