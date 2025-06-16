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Политика 16 июня 2025 21:00

ЕС продлил санкции против Крыма до июня 2026 года

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Совет Европейского союза принял решение продлить санкции в отношении Крыма, введённые в июне 2014 года после проведения референдума о присоединении к России, ещё на один год. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС продлил до 23 июня 2026 года запретительные меры против Крыма и Севастополя», — говорится в документе.

Этот санкционный режим отдельно регулирует запрет на любые контакты европейского бизнеса с Крымом и зарегистрированными там юридическими лицами, а также ограничивает выдачу шенгенских виз жителям полуострова.

На момент введения эти меры стали самыми жёсткими ограничениями ЕС в отношении региона. Сегодня они в основном дублируют положения из 17 пакетов санкций, которыми страны сообщества ограничили себя и свой бизнес в плане контактов с РФ.

#евросоюз #Крым #санкции
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