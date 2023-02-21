ЕС продлил антироссийские санкции еще на год

Страны Евросоюза решили продлить действие санкций в отношении России еще на год – до 24 февраля 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», – сказано в заявлении.

Решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза». На данный момент в стоп-лист включены 1 386 физлиц и 171 компания.