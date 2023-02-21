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ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
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Страны Евросоюза решили продлить действие санкций в отношении России еще на год – до 24 февраля 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.
«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», – сказано в заявлении.
Решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза». На данный момент в стоп-лист включены 1 386 физлиц и 171 компания.
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