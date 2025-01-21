ЕС считает голосование на выборах президента Белоруссии фиктивным

Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии хотят призвать страны ЕС не признавать итоги выборов президента республики и ввести новые санкции против этой страны. Проект данного документа опубликован на сайте ЕП.

Отмечается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам – это исключительная рекомендация, и их не обязательно исполнять. Дебаты и голосование по антибелорусской резолюции пройдут в среду, 22 января, пишет «Радио 1».

Еще, по данным из документа, депутаты Европарламента осуждают якобы отсутствующую в Белоруссии свободу, справедливость и прозрачность в преддверии выборов главы государства. Как следствие, европейские парламентарии призывает членов Евросоюза и всё мировое сообщество считать голосование фиктивным, а белорусского лидера Александра Лукашенко нелегитимным.