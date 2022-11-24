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Экономика
24 ноября 2022  23:13

ЕС предварительно согласовал механизм ограничения колебаний цен на газ по TTF

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Министры энергетики стран Евросоюза смогли предварительно согласовать введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF. Об этом передает РИА Новости. 

«Новые меры повысят солидарность в случае реальной чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, обеспечат лучшую координацию совместных закупок газа, ограничат волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установят надежные бенчмарки для цен на газ», — сказано в сообщении Совета ЕС. 

В документе отмечается, что страны ЕС хотят распространить данный механизм на все товарные деривативы, связанные с энергетикой.

Ранее Bloomberg узнал, что переговоры Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между государствами-членами, но могут возобновиться 25 ноября.

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