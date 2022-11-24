ЕС предварительно согласовал механизм ограничения колебаний цен на газ по TTF
Министры энергетики стран Евросоюза смогли предварительно согласовать введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF. Об этом передает РИА Новости.
«Новые меры повысят солидарность в случае реальной чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, обеспечат лучшую координацию совместных закупок газа, ограничат волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установят надежные бенчмарки для цен на газ», — сказано в сообщении Совета ЕС.
В документе отмечается, что страны ЕС хотят распространить данный механизм на все товарные деривативы, связанные с энергетикой.
Ранее Bloomberg узнал, что переговоры Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между государствами-членами, но могут возобновиться 25 ноября.