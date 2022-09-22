ЕС планирует выдавать россиянам гуманитарные визы из-за частичной мобилизации

Еврокомиссия обсуждает со странами Евросоюза вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям. Это решение могут принять на фоне объявления частичной мобилизации, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хипер.

«Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию… Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», – цитирует ее РИА Новости.

Запросы на гуманитарные визы будут рассматриваться индивидуально, подчеркнула она и добавила, что «Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности».

Напомним, Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией, оно вступило в силу с 12 сентября. Такой шаг стал одной из санкционных мер, вызванных реакцией на проведение специальной военной операции на Украине.