ЕС планирует включить в новый пакет санкций запрет на поставки СПГ из России

В новый, 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза могут войти ограничения на поставки сжиженного природного газа. Об этом со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрема сообщает ТАСС.

Свое заявление министр сделал во время встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге.

«Принятие 14-го пакета санкций — это один из самых важных шагов», — уверен он.