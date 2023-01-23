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Ру Тат
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Экономика
23 января 2023  16:31

ЕС планирует ужесточить санкции против российских производителей беспилотников

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Евросоюз намерен расширить санкции против российских производителей беспилотников, а также товаров двойного назначения. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает ТАСС.

Как рассказали источники агентства, пока нет конкретных предложений по ужесточению ограничений, однако Польша, Латвия, Литва и Эстония будут добиваться расширения санкций.

Помимо этого, говорится в сообщении, новые санкции ожидают и Белоруссию — за возможную поддержку РФ в ходе спецоперации.

#санкции #евросоюз #беспилотник
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