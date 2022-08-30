ЕС планирует создать миссию для подготовки украинских военных

Страны ЕС могут направить высокопоставленную миссию на Украину, которая займется подготовкой ВСУ. Это необходимо, так как ситуация здесь остается очень плохой, уверен глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», — заявил он перед неформальной встречей глав Минобороны стран Евросоюза в Праге.

Кроме того, министры планируют изучить возможности укрепления ОПК Евросоюза, так как резервы вооружений в его странах значительно сократились из-за помощи Киеву. «Мы должны решить, как их восполнить», — добавил политик.

Боррель уточнил, что на этом мероприятии не будут приняты окончательные решения, однако он надеется на предварительный консенсус по ряду вопросов.

Напомним, что на неформальной встрече 30–31 августа также будет рассматриваться визовый вопрос относительно России. Часть государств выступает за полный запрет на выдачу туристических виз россиянам, однако вторая считает это неправильным решением.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзникам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.