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Политика 22 февраля 2024 12:37

ЕС планирует на 5 млрд евро расширить фонд для поставок оружия Киеву

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Евросоюз планирует в ближайшие недели расширить Европейский фонд мира. Чтобы нарастить поставки оружия Украине, его увеличат на 5 млрд евро, сообщил Euractiv председатель Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, решение будет принято в марте. Согласовать его раньше, по данным Politico, не получается из-за ФРГ, которая требует считать взносом в фонд средства, которые она направила для Киева в одностороннем порядке. Однако с этим не согласна Франция, по мнению которой взносы могут быть потрачены только на приобретение вооружений производства стран ЕС. Остальные участники обсуждения полагают, что это лишь затормозит поставки.

#евросоюз #Украина
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