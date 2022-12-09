ЕС планирует конфисковать активы бизнесменов из РФ, обвинив их в обходе санкций

ЕС планирует выдвинуть уголовные обвинения российским олигархам и конфисковать их активы. Это станет возможным после криминализации обхода санкций, поделился планами перед встречей совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

«Главной темой опять станет Украина. Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — цитирует его ТАСС.

По его словам, министры внутренних дел рассмотрят возможные варианты привлечения к ответственности «лиц, ответственных за военные преступления на Украине». При этом обвинения выносятся только в адрес России и ее граждан, действия ВСУ и нацбатов не рассматриваются.