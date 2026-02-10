ЕС обсуждает план предоставления Украине частичного членства в блоке в 2027 году

Европейский союз рассматривает план, который может предоставить Украине статус частичного члена блока уже в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию газеты Politico, основанную на информации десяти чиновников и дипломатов ЕС.

План, получивший неофициальное название «обратное расширение», состоит из пяти пунктов. Его идея заключается в том, чтобы Украина получила место за столом переговоров в ЕС ещё до проведения всех реформ, обязательных для полного членства. Как пояснил один из чиновников, это будет «перенастройка процесса»: страна присоединится, а затем ей постепенно будут предоставляться права и обязанности.

Первый шаг включает предоставление Киеву неофициальных указаний по юридическим аспектам вступления. Блок уже передал информацию по трём из шести переговорных «кластеров», эту работу планируется продолжить в марте.

Последующие этапы плана сосредоточены на возможных препятствиях, в первую очередь — на преодолении вето Венгрии. В этих целях рассматриваются различные варианты, включая влияние на Будапешт в случае смены власти после выборов или давление со стороны администрации США. В качестве крайней меры обсуждается возможность лишения Венгрии права голоса путём задействования статьи 7 Договора о ЕС, которая применяется при угрозе нарушения страной базовых ценностей блока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости приёма страны в ЕС к 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич и президент Польши Кароль Навроцкий выражали сомнения в реалистичности таких сроков. Вучич предположил, что этот пункт не поддержит ряд европейских стран, а Навроцкий назвал желание Зеленского «труднодостижимым».