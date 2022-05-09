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Ру Тат
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Экономика
9 мая 2022  21:33

ЕС не будет запрещать европейским судам перевозить российскую нефть в третьи страны

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Евросоюз намерен исключить из шестого пакета санкций против России запрет на транспортировку российской нефти судами, которые принадлежат государствам из сообщества, в третьи страны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на документы и источники в ЕС. 

Среди стран, которые выступили за исключение данного пункта, была Греция, передает ТАСС. 

При этом в Евросоюзе хотят запретить своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть. По словам собеседников Bloomberg, предложение останется в пакете санкций, хотя некоторые члены союза не согласны с ним. 

Постпреды стран Евросоюза обсуждали предложения Еврокомиссии по шестому пакету санкций 4 и 5 мая, однако не смогли прийти к консенсусу.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#антироссийские санкции
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