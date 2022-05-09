ЕС не будет запрещать европейским судам перевозить российскую нефть в третьи страны

Евросоюз намерен исключить из шестого пакета санкций против России запрет на транспортировку российской нефти судами, которые принадлежат государствам из сообщества, в третьи страны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на документы и источники в ЕС.

Среди стран, которые выступили за исключение данного пункта, была Греция, передает ТАСС.

При этом в Евросоюзе хотят запретить своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть. По словам собеседников Bloomberg, предложение останется в пакете санкций, хотя некоторые члены союза не согласны с ним.

Постпреды стран Евросоюза обсуждали предложения Еврокомиссии по шестому пакету санкций 4 и 5 мая, однако не смогли прийти к консенсусу.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.