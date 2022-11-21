ЕС может ввести налог на вывод активов попавших под санкции физлиц

Евросоюз обсуждает возможность введения «налога на выход» для физлиц, которые попали под антироссийские санкции и хотят вывести свои активы из-под европейской юрисдикции. Об этом пишет газета Politico.

В документах Еврокомиссии обмечается, что изъятые средства могут пойти на финансирование восстановления Украины.

Предлагается взимать налог в случае, если активы или доход от прироста капитала лица, являющегося налоговым резидентом третьей страны, переводятся из любого государства в составе ЕС в третью страну налогового резидентства физлица, против которого введены санкции.

Комиссия подчеркивает, что решение будет касаться всех стран. Она предложит правовой акт, который прописывает условия для взимания налога, за исполнением будут следить страны в составе союза. Для того, чтобы мера начала работать, ее должны поддержать все страны ЕС.