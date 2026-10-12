ЕС может ограничить действие шенгенских виз для российских туристов

В Евросоюзе обсуждают возможность изменения порядка выдачи виз гражданам России. Вместо стандартных шенгенских виз россиянам могут начать выдавать документы с ограниченным территориальным действием, сообщает LTV.

Такие визы позволят посещать только те государства, которые одобрили въезд. Например, обладатель визы, выданной Италией, не сможет на ее основании легально въехать во Францию или другие страны Шенгенской зоны.

Как ожидается, инициативу представят на обсуждение профильных ведомств в Брюсселе в среду, 14 октября.