ЕС изучает возможность введения квот на визы россиянам

Евросоюз может ввести квоты на выдачу виз россиянам, чтобы сократить их число и усилить давление на Россию. Об этом пишут «Известия». Рассматривается полный запрет въезда в ЕС, однако единого мнения нет: страны Балтии и Польша поддерживают жесткие меры, а Германия и Франция осторожны.

Визовая политика в ЕС регулируется странами-членами, которым Брюссель лишь дает рекомендации. В 2024 году количество выданных «шенгенов» россиянам выросло на 25%, поскольку некоторые страны, например, Словакия и Бельгия, возобновили обработку заявлений. Тем не менее в основном визы выдаются в южные страны Европы.

В сентябре 2022 года ЕС прекратил упрощенный визовый режим с РФ, увеличил сбор с 35 до 80 евро, а сроки получения визы – с 10 до 15 дней, в некоторых случаях до 45. Часть членов союза, такие как Польша и Чехия, полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам. Несмотря на такие ограничения, полный запрет поездок в Евросоюз маловероятен, так как для этого нужен общий консенсус стран ЕС.