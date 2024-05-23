ЕС, Иран и Китай: куда текут экспортные реки зерна из Татарстана

Более 50 тыс. тонн зерна отправлено на экспорт в этом году из Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Открыли новое направление – начали отгружать зерно в Китай»

С начала этого года из Татарстана отправлено на экспорт более 50 тыс. тонн зерна, а в целом из России отгружено около 200 тыс. тонн зерна и продукции его переработки, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Айрат Тазетдинов.

При этом если в 2022 году из Татарстана экспортировано 51 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, то в прошлом году уже 123 тыс. тонн.

Пшеница, ячмень, рожь, овес и кукуруза отгружались в Казахстан, Иран и Китай. Рожь также отправили в Латвию, а овес – в Чехию, Испанию, Польшу и Таджикистан.

Лен, горчица и редька масличная экспортированы в Австрию, Чехию, Германию, Польшу, Латвию и Беларусь. Продукты переработки зерна (шроты, жмыхи и кормовые смеси) отгружены в Азербайджан, Афганистан, Польшу и Италию. Крупа гречневая отправлена в Беларусь и Азербайджан.

«Открыли новое направление – начали отгружать зерно в Китай. Но требования по экспорту там достаточно жесткие. Сначала надо аттестовать предприятие, внести в списки», – отметил замруководителя управления.

Директор Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева добавила, что из Татарстана также активно экспортируется подсолнечный шрот. Уже с начала года отгрузили 59 тыс. тонн. Эта продукция отправлена в Латвию, Беларусь, Азербайджан.

Айрат Тазетдинов: «Резонансных случаев по выявлению некачественного зерна не было» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все, что касается экспортного зерна, – положительных проб не обнаружено»

Зерна в Татарстане производится много, соответственно, контроль над ним должен быть надлежащим. Кроме того, при отгрузке на экспорт должны учитываться требования стран-импортеров, заявил Тазетдинов.

«Только в прошлом году провели более 2,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий в области безопасного обращения с пестицидами, которые используются для борьбы с сорняками и вредителями, а также агрохимикатами – это удобрения. В этом году проведено уже более 500 проверок», – рассказал он.

По словам спикера, если будет выявлена некачественная партия зерна, то она не сможет пойти в оборот. В отношении производителя могут быть проведены надзорные мероприятия либо он получит штраф. Такое зерно будет уничтожено или использовано в промышленных целях, но не для пищи.

Вся экспортная продукция проверяется на качество в испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна в РТ. При выявлении некачественной продукции его специалисты сразу информируют Россельхознадзор, и уже сотрудники управления принимают решение о дальнейшей судьбе бракованной партии, уточнила Менликиева.

«Резонансных случаев по выявлению некачественного зерна не было. Все, что касается экспортного зерна, – положительных проб не обнаружено. Если сельхозтоваропроизводитель готовит партию на экспорт, то он заранее ее проверяет. То есть мы выезжаем не один раз на проверку качества, мы несколько раз его тщательно исследуем», – подчеркнула она.

У каждого государства есть свои требования к качеству ввозимой продукции, и зачастую они строже государственных стандартов России Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Очень беспокоит вопрос пестицидов»

Однако в Татарстане есть случаи, когда в зерне выявляется большое количество пестицидов. «Очень беспокоит вопрос пестицидов. В республике, к сожалению, имеется такое, что мы проверяем, и тот или иной пестицид выявляется в партии, причем в больших концентрациях. Мы об этом незамедлительно сообщаем в Россельхознадзор для принятия дальнейших мер», – заметила Менликиева.

При этом, по ее словам, ГМО в зерновых культурах не выявляется. Но в 2021 году произошел резонансный случай. Тогда в Иран планировалось отправить рапс. «Наши специалисты при проведении анализов обнаружили ГМО. Экспорт был остановлен. Таким образом, предотвратили скандал. Иначе был бы запрет на вывоз зерна в эти страны. Если в России допускается наличие ГМО до 0,9%, то в Иране, странах Евросоюза, Китае вообще не допускается», – сообщила директор центра.

У каждого государства есть свои требования к качеству ввозимой продукции, и зачастую они строже государственных стандартов России. Например, влажность зерна в Бангладеше допускается не более 13,5%, в Китае – не более 12,5%, в ОАЭ – не более 12%, в Судане – не более 13%, а в России – не более 14%.

Пшеница, поставляемая в Египет, Иран и Турцию, по содержанию белка должна быть не ниже третьего класса. В странах ЕС установлены высокие требования к содержанию белка – не менее 14%.

Перечень пестицидов, к которым предъявлены требования, у всех стран разный. Так, в Египте установлены требования по 44 пестицидам, в Турции – по 68, в Иране, Саудовской Аравии и Судане – по 59.

«У Евросоюза жесткие требования. У Ирана требования слабее по пестицидам, зато по качеству жесткие. У Азербайджана жесткие требования по клейковине», – констатировала Менликиева.

Татьяна Менликиева: «У Евросоюза жесткие требования. У Ирана требования слабее по пестицидам, зато по качеству жесткие» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без нас вообще никак. Даже ни одно зернышко не уйдет»

В этом году в России утвержден обязательный государственный мониторинг качества пшеницы. В Татарстане планируется проверить более 2,2 млн тонн зерна, что составляет около 50% от общего сбора зерновых и зернобобовых культур. «Приблизительно планируется взять 3 тыс. проб, провести 56 тыс. исследований», – сказала директор Центра оценки качества зерна.

По ее словам, отбор проб, исследование характеристик пшеницы и внесение результатов в федеральную государственную систему «Зерно» проводятся для сельхозпроизводителей бесплатно. Расходы берет на себя государство.

«Нам поступает уведомление, мы выезжаем, отбираем пробы, привозим в лабораторию. Результаты исследования вносятся в систему. И только после этого сельхозпроизводитель может реализовать зерно. Без этого реализации зерна в этом году не будет. Без нас вообще никак. Даже ни одно зернышко не уйдет», – подчеркнула Менликиева.

Она отметила, что качество зерна во многом зависит от погоды.

По ее словам, в прошлом году было много выявлений по пестицидам. «На наш взгляд, это связано с засухой, она ничего хорошего не дает. Пестициды, которые использовали сельхозпроизводители, даже не смылись дождем», – сказала Менликиева.

Спикер предположила, что в этом году, скорее всего, аграрии соберут твердую пшеницу, она богата клейковиной. «Мы будем этому очень рады, потому что для нас это некий прорыв. Это хорошо», – заметила она.