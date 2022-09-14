ЕС еще на полгода продлил действие персональных санкций против россиян

Евросоюз увеличил еще на полгода срок действия санкции против 1 206 физических и 108 юридических лиц России, которые были введены после присоединения Крыма и начала спецооперации на Украине. Об этом передает ТАСС.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, <...> до 15 марта 2023 года», — сказано в заявлении Совета Евросоюза.

Рестрикции ограничивают поездки физлиц в страны ЕС, а также предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.