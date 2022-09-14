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Экономика
14 сентября 2022  21:46

ЕС еще на полгода продлил действие персональных санкций против россиян

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Евросоюз увеличил еще на полгода срок действия санкции против 1 206 физических и 108 юридических лиц России, которые были введены после присоединения Крыма и начала спецооперации на Украине. Об этом передает ТАСС. 

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, <...> до 15 марта 2023 года», — сказано в заявлении Совета Евросоюза. 

Рестрикции ограничивают поездки физлиц в страны ЕС, а также предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.

#антироссийские санкции
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