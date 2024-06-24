ЕС 24 июня объявит о первом транше прибыли от активов РФ в фонд Украине

Сегодня Европейский союз объявит о первом переводе прибыли от доходов российских активов в фонд помощи Украине. Размер транша составит 1,4 млрд евро, сообщает Politico.

С соответствующим заявлением на заседании глав МИД объединения выступит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В издании уточнили, что закупку необходимого для Киева будут осуществлять ФРГ, Италия, Латвия, Швеция и Румыния. И, как ожидается, подобные транши впоследствии станут регулярными.

В Politico отмечают, что Венгрия не сможет помешать этому решению. Однако в силах Будапешта воспротивиться выделению еще 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.