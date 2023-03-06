Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских самолетов

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть альтернативные варианты, включая в том числе и приобретение российских самолетов. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турции Чагры Эрхан, передает РИА Новости.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV рассказал, что Штаты не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения Конгресса. По его словам, для решения вопроса необходимо устранить озабоченность законодателей.

«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 млрд долларов», — объяснил возможный пересмотр планов финансовыми трудностями турецкий чиновник.

«Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану (Chengdu J-10 — прим. Т-и), российские самолеты, а также истребитель Eurofighter [Typhoon]», — добавил Эрхан.

При этом собеседник российского агентства не стал уточнять, какие боевые самолеты производства РФ теоретически могла бы приобрести Анкара.

Соединенные Штаты ранее направили Турции официальное уведомление о ее исключении из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении американской стороны купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16 Fighting Falcon. Госдепартамент сейчас убеждает конгрессменов, что сделка «служит интересам Вашингтона», чтобы они согласовали ее.