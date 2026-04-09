Эррол Маск: Современное поколение стало слишком мягким, ему нужны вызовы

Отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, на проходящем в Казани Российском венчурном форуме согласился с мнением, что современные молодые фаундеры стали ментально слабее из-за отсутствия серьезных вызовов. По его мнению, единственный способ это исправить – заставлять людей проявлять себя.

«Нужно заставлять людей проявлять себя», – заявил Маск, отвечая на вопрос о том, как сделать молодое поколение более устойчивым.

Спикер выразил уверенность, что в его поколении, которое застало полет Юрия Гагарина и встречалось с различными вызовами, возможностей для самореализации было гораздо больше. В качестве примера предприниматель привел историю о мальчике, которому отец купил готовый телескоп, тогда как, по его словам, в детстве людям его поколения линзы для телескопа приходилось делать самостоятельно.

«Когда я был ребенком, линзы телескопа нам самим приходилось делать. Представляете, какая разница? Вероятно, в сегодняшнем мире нет таких возможностей для людей, чтобы так проявить себя», – добавил Эррол Маск.