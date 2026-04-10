Эррол Маск признался, что не против установить MAX

Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск заявил, что не исключает возможности установить мессенджер MAX. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о планах по установке приложения, он сказал: «Да, почему бы и нет? Если я смогу, почему нет?»

Маск отметил, что старается осваивать современные технологии, несмотря на возраст, и уже слышал о новом сервисе, однако пока им не пользовался.

«Да, я слышал о нем, но я его еще не установил. Но с тех пор, как я нахожусь в этот раз в России, я слышу, что люди друг другу говорят: "У тебя уже есть Max?"» – рассказал он.