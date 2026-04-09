Общество 9 апреля 2026 16:16

Эррол Маск: Маск-центр в России займется гравитацией и путешествиями во времени

Эррол Маск в 2025 году
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Маск-центр в России займется решением глобальных проблем человечества. Об этом на Российском венчурном форуме в Казани рассказал отец миллиардера Илона Маска – предприниматель Эррол Маск.

«Основная задача Института Маска – это решение самых глобальных проблем человечества. Например, взаимодействие с пространством-временем, гравитация, ядерный синтез», – заявил Эррол Маск.

По его словам, изначально рассматривались площадки на Ближнем Востоке и в Европе, однако после визита в Россию в июне прошлого года идея создания института именно здесь получила самый теплый прием.

«В прошлом году в июне, побывав в России, мы очень сильно загорелись идеей взаимодействовать с Россией по этому вопросу», – поделился Маск.

Он выразил уверенность, что страна, которая добьется прорыва в изучении гравитации, станет самой могущественной в мире.

«Скорее всего, страна, которая добьется прорыва в вопросах гравитации, будет настолько же могущественна, как Соединенные Штаты в свое время, когда получили возможность создать ядерное оружие», – подчеркнул предприниматель.

При этом он уточнил, что при создании института намерен действовать с наименьшими затратами, а в приоритете – талантливые личности, а не дорогостоящая инфраструктура.

#Илон Маск #Российский венчурный форум #наука
