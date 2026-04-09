Эррол Маск в Казани: Инвестор должен хорошенько подумать, прежде чем вкладывать деньги

Отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, на проходящем в Казани Российском венчурном форуме дал совет технологическим инвесторам. По его словам, деньги – это серьезный бизнес, и тратить их впустую нельзя.

«Ты не можешь тратить свои деньги впустую. Если ты решил вложиться во что-то, ты должен хорошенько подумать. Это не гарантировано», – подчеркнул Маск-старший.

При этом он отметил, что именно невозможность быть стопроцентно уверенным в результате и делает инвестиции интересными. В качестве примера предприниматель привел историю создания платежного сервиса PayPal, когда его сын Илон рискнул деньгами, поверив в возможность получать небольшой процент с каждой интернет-транзакции. Сегодня, напомнил Маск, через PayPal проходит более половины всех интернет-транзакций.