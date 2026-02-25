Эрозия авторитета: как капризы Ларионова и Буше разрушают профессиональную этику в КХЛ

Кейс Буше и Ларионова — наглядный диагноз системе, в которой интересы участников лиги стоят выше контрактных обязательств. Почему хоккеисты и тренеры не видят необходимости работать «по букве закона», воспринимают КХЛ лишь как удобный банкомат со свободным режимом посещения и что с этим делать — в материале «ТИ-Спорта».





Индивидуальный приоритет над командными задачами

Тезис о том, что многие легионеры воспринимают КХЛ как площадку, где правила диктуют они, а не регламент, обсуждается достаточно давно. От первых сезонов, когда Яромир Ягр с экранов рекламировал лигу как конкурента НХЛ, мы пришли к ситуации, когда лучший снайпер лиги Джош Ливо может позволить себе не ехать на церемонию награждения КХЛ по окончании сезона, другие игроки — покидать лигу и не возвращаться, а тренеры ставят условия, что им срочно необходимо посмотреть финал Олимпийского турнира в Милане, как это сделал Игорь Ларионов, или отдохнуть неделю дома в Канаде (Ги Буше) на время Недели звезд.

История с Ридом Буше началась с банальной задержки: по официальной версии, игрок «отпросился» во время паузы на Матч звезд КХЛ, однако вскоре ситуация переросла в информационный вакуум. Инсайдеры, в частности Артур Хайруллин из «Спорт-Экспресса», отмечали, что американец сильно задерживается, а причиной могут быть роды его жены, которые должны пройти в начале марта. Ну а вишенкой на торте стали подробности поведения американца уже в Штатах: он просто перестал выходить на связь с екатеринбургским клубом. По каким-то окольным путям удалось выяснить, что хоккеист может вернуться к третьему матчу плей-офф, то есть еще через месяц. В конечном итоге появилась информация, что хоккеист и вовсе не вернется до конца сезона.

В профессиональном спорте, где каждый день предсезонки или регулярного чемпионата расписан по минутам, подобное поведение выглядит как пощечина тренерскому штабу и руководству клуба. Очевидно, что если бы хоккеист так поступил в НХЛ, контракт был бы расторгнут в тот же день без выплаты компенсаций. Проблема в том, что в нашей лиге игроки чувствуют свою незаменимость. Клубы, зажатые в рамки дефицита качественных исполнителей, готовы терпеть любые капризы, лишь бы звезда в итоге доехала до раздевалки.

Но пора признать, что такой подход чреват последствиями уже для всей системы команды. Видя подобное поведение без последствий, остальные начинают задаваться вопросом: а стоит ли выкладываться на сто процентов? Тренеры в этой ситуации оказываются заложниками: с одной стороны, им нужно давать результат, с другой — они теряют рычаги управления раздевалкой. Как можно требовать самоотдачи от четвертого звена, когда первое звено находится в «творческом отпуске» за океаном? То же самое касается и других легионеров – еще неизвестно, как отреагирует на подобный прецедент тот же Стефан Да Коста, которого тоже в особой надежности или патриотизме к какому-либо клубу не обвинишь.

Когда тренер пытается выстроить систему, а его ключевой актив просто пропадает и игнорирует клуб, вся «философия» коллектива, о которой так любят рассуждать в прессе, рассыпается как карточный домик.

Размытый авторитет лиги и бессилие команд

Очевидно, что КХЛ пока так и не удалось создать такие условия, при которых пренебрежение интересами клуба становилось бы невыгодным. В случае с Буше мы видим паралич воли: «Автомобилист» вынужден подтверждать, что Рид не примет участия в матче против «Металлурга», но при этом в официальных заявлениях сквозит беспомощность.

Отсутствие четких санкционных механизмов приводит к тому, что лига превращается в проходной двор. Если хоккеист может просто не отвечать на звонки, это означает, что он не боится ни штрафов, ни дисквалификаций, ни потери репутации. К сожалению, репутация в КХЛ — понятие размытое, здесь прощают все, если ты забиваешь 20+ шайб за сезон.

Этот разрыв между маркетинговой оберткой и реальным положением дел бьет по имиджу КХЛ сильнее, чем любые санкции. Когда регламент превращается в рекомендацию, а звонки из клуба — в навязчивый спам, который можно игнорировать, говорить об авторитете структуры не приходится. Система приучила игроков к тому, что они — главные бенефициары процесса, а дисциплина — это нечто факультативное.

«Великое имя» становится индульгенцией вседозволенности

В подтверждение этому случай с Игорем Ларионовым, оставившим СКА в разгар регулярного чемпионата ради поездки на финал Олимпиады в Милане, окончательно фиксирует печальный тренд: КХЛ для статусных фигур превратилась в лигу с «факультативной ответственностью». Очевидно, в конкретном случае между СКА и Ларионовым проблема в искаженном восприятии фигур, которые когда-то в прошлом прославились и теперь почему-то получили пожизненный карт-бланш на свои личные капризы. В наших клубах отчего-то сложилась такая экосистема, при которой фактор «великого имени» становится индульгенцией на нарушение профессиональной этики.

«Профессор» всегда позиционировал себя как адепт высокой философии хоккея, однако в данной ситуации его тяга к прекрасному в Милане вступает в прямой конфликт с должностными обязанностями. Оставить команду перед игрой с ЦСКА — это жест, который в любой другой топовой лиге мира закончился бы немедленной отставкой. Однако сегодня авторитет лиги и клубов настолько размыт, что подобные эскапады клубы вынуждены подавать своим болельщикам как «необходимость обмена опытом» или «личные обстоятельства». Более того, СКА даже попытался выдать этот каприз Ларионова за спланированную командировку «по заданию клуба».

Профессионализм не предполагает отгулов ради развлечений, «тусовок» и посещения иных спортивных мероприятий, какими бы статусными они ни были. Если тренер считает, что его присутствие на лавке менее важно, чем просмотр финала Олимпиады, то он прямо сигнализирует игрокам: этот турнир для него не имеет значения.

Хоккейный коллектив — это иерархия, держащаяся на вере в общее дело и твердой дисциплине. Но если лидер этой иерархии демонстративно «умывает руки», то коррозия командной морали неизбежна. Согласитесь, после такого демарша любые требования главного тренера к игрокам о самоотдаче будут выглядеть лицемерно. Если тренеру важнее финал североамериканских сборных в Италии, чем армейское дерби здесь, то в конечном итоге хоккеисту тоже завтра станет важнее отпуск, чем плей-офф.

Будучи лицом лиги, Игорь Ларионов фактически подрывает и ее маркетинговую стратегию: зачем зрителю идти на арену и покупать билеты, если сам главный тренер считает возможным проигнорировать игру? По сути, клубы нашей лиги дают хоккеистам и тренерам деньги и статус, но не получают взамен даже элементарного уважения к контрактным обязательствам.

Интересы игроков и тренеров сегодня стали выше самой игры, и это главная трагедия нашего хоккея, где личность ставится выше системы. Пока лига не научится ставить институциональные интересы выше личных капризов своих звезд, она так и останется второстепенным аттракционом, который можно покинуть в любой момент просто потому, что «в Европе сейчас интереснее».