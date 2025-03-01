Эрнст назвал причину своего возвращения на телевидение

Я вернулся на телевидение во многом в память тележурналиста Влада Листьева. Об этом заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Его слова прозвучали в рамках премьеры фильма «Влад Листьев. Улыбка на память» на упомянутом канале, пишет РИА «Новости».

По словам Эрнста, о смерти тележурналиста он узнал в Венеции, когда снимали программу «Матадор». Спустя 30 лет гендиректор Первого канала до сих пор помнит этот день в мельчайших деталях. После съемок он подошел к телефонной будке, чтобы позвонить жене, но вдруг услышал крик оператора и побежал навстречу вместе с другими членами съемочной группы. Тот кричал, что Влада убили.

После Эрнст позвонил домой и первым же рейсом улетел в Москву.

«И я вернулся на телевидение во многом в память Влада», - поделился он.

Эрнст признался, что Листьева очень не хватает, за эти 30 лет тележурналиста так никто и не смог заменить.

Гендиректор добавил, что Листьев любил искать и делать проекты популярными, но после взлета той или иной передачи отдавал его другому человеку, чего на телевидении обычно не бывает.