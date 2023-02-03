Эрмитаж везет Казани наследие Александра: о великом полководце поведают 400 экспонатов

В Центре «Эрмитаж-Казань» 23 февраля откроется новая большая выставка из фондов Государственного Эрмитажа — «Александр Македонский. Путь на Восток». Главный музей страны везет в столицу Татарстана около 400 экспонатов, охватывающих период с IV века до нашей эры до конца XIX столетия, — археологические артефакты, картины, оружие, скульптуры, ювелирные украшения, монеты, так или иначе связанные с именем и образом великого полководца.

Помимо экспонатов, Центр «Эрмитаж-Казань» подготовил для нового проекта, как и для предыдущей выставки «Золотой век фламандского искусства», мультимедийное сопровождение залов, детские зоны, ароматные и тактильные станции.

«На выставке будут представлены пять тактильных станций. Это дышло колесницы с головой воина, чернофигурная гидрия (древнегреческий кувшин для воды — прим. Т-и), фрагмент рельефа из Персеполя с изображением воина, статер (античная монета) 336–323 годов до н. э. и объект „Ткань: Дионис в виноградной лозе“. Кроме того, к выставке подготовлены и пять ароматов, которые помогут посетителю проследовать по пути Александра Македонского. Ароматы раскроют образы молодого царя и правителя, ставшего великим, а также будут посвящены Греции, Персии и Индии того времени», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Центра «Эрмитаж-Казань».

Выставка подразумевает несколько тематических зон. В первой будет воссоздана атмосфера классической Греции, в которой родился и воспитывался будущий завоеватель. Следующие залы расскажут о Восточном походе, длившемся 11 лет, принесшем Александру Македонскому мировое господство и навсегда изменившем судьбу цивилизаций древнего мира. Завершающий раздел выставки — наследие Александра Великого.

Так, в первом разделе посетители выставки увидят традиционные расписные античные вазы с сюжетами из «Илиады», служившей Александру «учебником доблести»; скульптуры Геракла и Диониса, ставших для юного царя кумирами, очень редкие в собраниях музеев мира предметы вооружения — шлемы, поножи, кирасы и, например, части конской упряжи, найденные в курганах скифских кочевников — другой мощной политической силы эпохи.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

В залах, посвященных Восточному походу, можно будет рассмотреть гемму «Александр в образе Зевса», изображения Александра на монетах, бюсты знаменитого противника Рима — царя Понта Митридата VI Евпатора, фреску, изображающую корабль Исиды, античное оружие и украшения. Там будут представлены великолепные ювелирные изделия греческих мастеров эпохи эллинизма — золотой венок, серьги, перстни и подвески.

Наследие Македонского в веках представят картины Джованни Доменико Тьеполо и Джованни-Баттиста Питтони, произведения прикладного искусства из фарфора, бронзы и драгоценных металлов, камеи из яшмы с изображением Александра, изготовленные на Екатеринбургской императорской гранильной фабрике.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Проект «Александр Македонский. Путь на Восток» обещает быть долгим: заявленный срок работы выставки — до 8 октября этого года. В преддверии ее открытия, с 21 по 23 февраля, состоится блок культурно-просветительской программы «Дни Эрмитажа в Казани» при участии генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского.